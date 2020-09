Marsala, si possono spendere i buoni spesa elettronici regionali. Ecco dove

I primi 687 beneficiari di Marsala dal 10 settembre possono spendere i buoni spesa elettronici Regionali correlati all’emergenza COVID-19, a valere sulle risorse messe a diposizione dal Programma Operativo FSE Sicilia 2014-2020.

I buoni servono per l’acquisto di farmaci e di beni di prima necessità tramite il Codice voucher ed il relativo PIN inviato per messaggio sul numero di cellulare comunicato in sede di domanda.

Il buono ha validità di un mese ed è utilizzabile presso gli elencati esercenti convenzionati con il Comune.









Leggi la notizia completa