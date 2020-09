Marsala, denuciato dal padre perché gli chiedeva sempre soldi

Avrebbe ripetutamente chiesto, anzi preteso, denaro dall’anziano genitore, che quando non ne ha potuto più lo ha denunciato. E così finito sotto processo, per estorsione, tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia, violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e anche per resistenza a pubblico ufficiale, il 45enne marsalese Leonardo Alagna.

Il processo, davanti al collegio presieduto da Alessandra Camassa, è alle prime battute. A difendere l’imputato è l’avvocato Salvatore Bilardello.

Teatro dei fatti, nel 2019, la contrada Fontanelle.“Si trattava, comunque, di piccole somme” spiega l’avvocato Bilardello. Dopo l’avvio dell’indagine, per Leonardo Alagna la magistratura emise un provvedimento di divieto di avvicinamento alla casa del padre, ma lui lo violò e per questo fu rinchiuso nel carcere di Trapani, dove tutt’ora è recluso. Il suo legale aveva chiesto gli arresti domiciliari e il …









