Macari, una fiction Rai su un paese che sta crollando

Paure, silenzi e speranze di un paese assediato da frane, incendi e silenzi. E che tra qualche mese vedrete in Tv.

C’è un paese che sta scomparendo e che in attesa di scomparire vive con il naso all’insù. Pochi giorni fa è stato letteralmente assediato dalle fiamme. E adesso – racconta medium.com – dopo il fuoco si aspetta l’acqua. E non è una buona notizia.

Piove o non piove, si chiedono i suoi abitanti: si svegliano e vanno a dormire con questo tarlo in testa. È un paese di neanche 200 anime e tra qualche mese tutti gli italiani lo conosceranno perché una fiction della Rai porta il suo nome.

Lo conosceranno anche se sta scomparendo: prima flagellato dagli incendi, ora minacciato dalle frane.

Macari, durante l’incendio del 31 agosto scorso

Il paese si chiama Macari ed è una frazione di #SanVitoLoCapo e tanti anni fa doveva …









Leggi la notizia completa