Licata. Coronavirus: stop temporaneo a ristorante stellato La Madia

Positivo uno dei collaboratori, in quarantena chef e dipendenti

AGRIGENTO – Un caso di positività asintomatica al Covid-19 ha indotto alla quarantena forzata per tutti i collaboratori de “La Madia” di Licata (Ag), dello chef bistellato Pino Cuttaia, e alla relativa chiusura temporanea del ristorante. “Nello svolgimento della mia attività mi sono attenuto scrupolosamente alle prescrizioni anti Covid-19, adottando tutte le misure di prevenzione, per garantire la massima sicurezza ai nostri dipendenti e clienti – spiega Cuttaia – . Con senso di responsabilità e precauzione, tutti i collaboratori sono in quarantena forzata e in attesa di effettuare il tampone. Inoltre, stiamo chiamando tutti coloro che sono stati ospiti in questi ultimi giorni a La Madia invitandoli a rivolgersi tempestivamente al dipartimento di Prevenzione, servizio di Epidemiologia dell’Asp di Agrigento. Comunicherò al più presto le nuove date di riapertura del ristorante La Madia”. (ANSA)









