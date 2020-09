L’etica della responsabilità per Marsala 2020

L’etica della responsabilità. In filosofia la “responsabilità” consiste nel rispondere a se stessi o ad alcuni delle proprie azioni e delle conseguenze che generano.

Il filosofo Hans Jonas tedesco declina soprattutto nel rapporto tra Dio e l’uomo, nel saggio il concetto di Dio dopo Auschwitz afferma <<concedendo all’uomo la libertà , ha rinunziato alla sua potenza>>, che poi non sarebbe altro il “libero arbitrio”, pensiero caro a sant’Agostino da Ippona ed Erasmo da Rotterdam. La responsabilità nell’accezione politica è affrontata da Max Weber che la differenzia dalla “etica della convinzione’, la quale agisce secondo i propri principi morali, che nella religione e ideologie politiche determinano il bene e il male a prescindere dal risultato. Nell’etica della responsabilità, le azioni devono tener conto delle conseguenze che creano, e devono agire razionalmente rispetto allo scopo che perseguono. In relazione alle prossime elezioni amministrative a Marsala il concetto filosofico può …









