Lamborghini sceglie la provincia di Trapani e la Sicilia per la campagna “Con l’Italia e per l’Italia”

A Trapani il fotografo Stefano Guindani ha immortalato una Lamborghini Urus, di colore rosso, il Suv più veloce al mondo, nello scenario delle saline di Marsala, ma anche alla Torre di Ligny a Trapani o in pieno centro. Una Huracan Performante, invece, è stata fotograta al lungomare Spagnola, in piena Riserva dello Stagnone.

Non capita tutti i giorni di vedere nelle nostre città siciliane una Lamborghini. Sono auto esclusive, solo per pochi fortunati, auto dalle linee incredibili e mozzafiato. Questa estate, però, la Casa automobilistica bolognese ha deciso di portarle in giro per la Sicilia e immortalarle in alcuni dei posti più belli dell’Isola per la campagna di promozione “Con l’Italia per l’Italia”.

Il tutto rientra in un grande progetto fotografico che celebra le bellezze dell’Italia, esaltandone le qualita’ e l’identita’ competitiva attraverso le sue 20 Regioni. Automobili Lamborghini, guidata da Stefano Domenicali, ha lanciato l’iniziativa “With Italy, For Italy – 21 …









