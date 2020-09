Incidente mortale a Palermo: perde la vita un giovane con la moto 

Incidente mortale in via Roma a Palermo, nello scontro tra una moto Triumph e una Fiat 600. Un giovane di 30 anni è rimasto vittima dello scontro, ad angolo con corso Vittorio Emanuele.

Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale, ma per il giovane, Manfredi Saja, non c’è stato nulla da fare.

È morto sul colpo. Le indagini della sezione Infortunistica sono ancora alle prime battute: la dinamica è ancora da ricostruire. Era l’1,20 circa. Alla guida dell’auto c’era una donna – S.N. di 38 anni – che rischia un’accusa per omicidio stradale. Grave l’altro motociclista.

Pare che l’auto stesse effettuando una manovra di svolta a sinistra, verso corso Vittorio Emanuele, quando è sopraggiunta la moto. La salma del giovane è già stata consegnata ai familiari su richiesta del magistrato. Abitava nel quartiere Libertà.









Leggi la notizia completa