Il Marsala Futsal va fuori dalla Coppa Italia, battuto anche dalla Polisportiva Alqamah 2 a 3

Perde ancora in casa il Marsala, stavolta contro la Polisportiva Alqamah, ancora con il punteggio di due a tre. Per i lilibetani si tratta della seconda sconfitta in due gare giocate che basta per essere estromessa dalla competizione con una giornata di anticipo. La gara di sabato prossimo, infatti, in programma a San Vito lo Capo, tra due formazioni ferme a zero punti in classifica, avrà il valore di un amichevole pre-campionato.

L’Alqamah a Marsala vince con merito dimostrando forza, carattere, compattezza e una buona fase difensiva. I padroni di casa invece, rispetto alla gara di esordio, sono sembrati macchinosi e privi di idee a cospetto di un avversario di gran lunga ben attrezzato, in leggero miglioramento la tenuta atletica.

La prima occasione del match è per il Marsala con Pellegrino Gaspare che sulla linea di porta, si è visto respinto il pallone da un difensore; a schiodare lo 0 a 0, …









Leggi la notizia completa