Giovani promesse calcistiche: da Castelvetrano al Reggina

Grande soddisfazione per la società sportiva Castelvetrano Selinunte che, ancora una volta, porta in alto in nome della città grazie al folto vivaio di giovanissimi che muovono i loro primi passi sotto la guida esperta degli allenatori e della società che se prende cura. «Durante la stagione passata, alcuni dei nostri atleti hanno catturato l’attenzione degli osservatori di squadre importanti e questo non può che farci enorme piacere» – riferisce Nicola Pizzitola al giornale CastelvetranoSelinunte.it

Proprio dalla società calcistica Castelvetranese, in queste settimane, sono partiti due giovani atleti che sono stati ospitati dal Reggina Calcio per degli allenamenti. Si tratta di Alessandro Floridia, classe 2004, e Salvatore Bucceri, classe 2004, che militano entrambi nella categoria under 17 . Oggi, invece, è arrivato, sempre a Sant’Agata (Reggio Calabria), il giovanissimo Daniele Ala (classe 2006) che ha attirato gli interessi della società calabrese per il campionato di under 15 nazionale e dove resterà per un periodo …









