Elezioni a Marsala. Nessuna irregolarità, tutti ammessi i candidati e le liste

La Commissione Elettorale Circondariale di Marsala, presieduta da Rosa Maria Di Lisi (Prefettura di Trapani) nonchè da Giuseppa La Barbera, Raffella Russo e Franca Machetti – segretaria Matilde Adamo (funzionario del Comune di Marsala) – ha proceduto all’esame delle candidature a Sindaco e delle liste per l’elezione dei rappresentanti a Palazzo VII Aprile del 4 e 5 ottobre prossimi.

Dopo avere approvato tutte le candidature a Sindaco e le liste per il Consiglio comunale, la Commissione Elettorale Circondariale ha proceduto al sorteggio per l’attribuzione dei numeri progressivi, presenti anche tutti i delegati di lista, appositamente invitati.

Questo l’ordine di estrazione e i relativi collegamenti delle liste:

1. DI GIROLAMO ALBERTO liste collegate secondo l’ordine di estrazione:

lista n. 4 “CENTO PASSI PER LA SICILIA”

lista n. 5 “MARSALA EUROPEA”

lista n. 11 “PARTITO DEMOCRATICO”

lista n. 16 “MARSALA CORAGGIOSA”

2. GRILLO MASSIMO VINCENZO liste collegate secondo l’ordine di estrazione:

lista n. 1 “FRATELLI D’ITALIA”

lista …









