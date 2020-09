 Coronavirus. Cambia Partanna: “Annullare gli eventi in città”

“Cancellare gli eventi con pubblico a Partanna”. E’ quanto chiede il gruppo politico Cambia Partanna, alla luce dell’aumento dei contagi da Coronavirus in provincia di Trapani. Il gruppo di opposizione in consiglio comunale sottolinea che non sono stati annullati eventi come la fiera del bestiame, e gli spettacoli al Teatro Provinciale di Contrada Montagna.

“Mentre molti comuni della provincia provano a contenere la diffusione del virus cancellando o rinviando tutti gli eventi che possono essere causa di assembramenti, e mentre gli sforzi di tutti sono concentrati sulla ripresa delle attività didattiche in presenza in condizioni di sicurezza, a Partanna il mondo va al rovescio”, scrivono i consiglieri Francesco Crinelli e Davide Traina.

“Questi eventi, che certamente attireranno molte persone dai paesi vicini, a nostro parere sarebbero da evitare, rinviandoli magari a tempi migliori, in modo da non creare oggi delle situazioni poco controllabili, che potrebbero avere gravi conseguenze nelle prossime …









