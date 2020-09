Coronavirus, 207 casi nel trapanese e la prima vittima della seconda ondata. Polemica sugli ospedali 

C’è il primo morto di Coronavirus in provincia di Trapani da quando è ricominciata la seconda ondata. I positivi nel trapanese, per la prima volta, da quando è scoppiato il focolaio di Salemi, al ristorante “La Giummara”, hanno superato quota 200. Sono esattamente 207, secondo quanto comunicato ieri dall’azienda sanitaria provinciale.

E ieri, come dicevamo, si è vissuta anche la giornata più drammatica da quando sono ricominciati i contagi, con la morte di una donna di Salemi che, a causa del Coronavirus nei giorni scorsi era stata ricoverata, assieme al marito. Si tratta di un’anziana, il cui decesso è stato comunicato ufficialmente dal sindaco di Salemi, Domenico Venuti (qui l’articolo).

I dati provinciali – I positivi totali nel trapanese ora sono 207 e sono così distribuiti nelle diverse città della provincia: Alcamo 18; Buseto Palizzolo 14; Calatafimi-Segesta 9; Campobello di Mazara 0; Castellammare del Golfo 6; Castelvetrano 10; Erice 8; Gibellina 0; Marsala 18; Mazara del Vallo 11; Paceco 0; Partanna 11; Salemi 41, Santa Ninfa 6; …









