[Campionato Italiano Velocità Montagna] Faggioli domina la 59^ Alghero – Scala Piccada

Il Pluri campione fiorentino sulla Norma M20 FC Zytek ha imposto il suo sigillo alle due salite sui 5,1 Km della gara organizzata dall’Automobile Club Sassari, 4° round di Campionato Italiano Velocità Montagna. Secondo Merli su Osella FA 30 EVO davanti a Degasperi. “Evento di grande promozione per territorio e Regione”

Ha sovvertito i pronostici della vigilia e dopo un attento studio del tracciato e del set Up della Norma M20 FC Zytek di gruppo E2SC, Simone Faggioli ha vinto entrambe le salite di gara ed iscritto per la prima volta il nome nell’albo d’oro della 59^ Alghero Scala Piccada. Il pluri campione fiorentino non è nuovo a della decise prove di carattere che portano l’alfiere Best Lap ad incontenibili acuti dopo delle prove sofferte fatte di regolazioni e raccolta dati per favorire il lavoro delle gomme Pirelli. Faggioli ha portato ora a 4 i suoi successi in CIVM dopo …









