Aggiornamento sul Coronavirus in provincia di Trapani. Sono 208 i positivi

Sono 208 gli attuali positivi al Coronavirus in provincia di Trapani. Uno in più rispetto a ieri, contando il decesso della donna di Salemi.

Questa la distrubizione dei casi per città. Alcamo 18, Buseto 14, Calatafimi 9, Castellammare 6, Castelvetrano 10, Erice 8, Marsala 21, Mazara 11, Partanna 11, Salemi 42, Santa Ninfa 6, Trapani 42, Valderice 6, Vita 2, San Vito 1, Petrosino 1.

Sono sei in totale i deceduti dall’inizio dell’emergenza. Si trovano in isolamento obbligato 199 persone, i ricoverati non in terapia intensiva sono 9.









Leggi la notizia completa