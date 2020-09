Il Sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano ha postato un nuovo video nel quale parla dell’imminente inizio dell’anno scolastico e parla dei dieci casi ( 9+1 li definisce lui) di covid 19 a Castelvetrano



