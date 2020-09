Vendemmia 2020. Firriato: “Incremento della produzione a Trapani e Favignana”

Temperature miti e basse escursioni termiche anticipano la vendemmia a Trapani e Favignana, la produzione aumenta leggermente.

Firriato fa il punto della vendemmia con Federico Lombardo di Monte Iato: “E’ una vendemmia regolare che registra un lieve incremento della produttività su peculiari varietà autoctone a bacca bianca. Sul versante est dell’Etna contiamo di iniziare la vendemmia a partire dall’ultima decade di settembre”

La vendemmia 2020 di Firriato risente in generale di un andamento climatico alquanto variabile rispetto al 2019 e almeno in una prima fase – dal germogliamento (mese di marzo) fino a maggio inoltrato – ha garantito condizioni ottimali per lo sviluppo vegeto-produttivo delle piante, con scarse precipitazioni e bassi valori di umidità, registrando un leggero aumento della produttività rispetto lo scorso anno (circa il 10%) solo su specifiche varietà tra cui il Grillo.

I primi mesi del 2020 – sul versante occidentale – sono stati caratterizzati da una minore piovosità con temperature mai …









