Troppi accessi al Pronto Soccorso di Castelvetrano, Serena Navetta invita a non intasare la struttura

Presso il Pronto soccorso del Vittorio Emanuele II di Castelvetrano, si registrano troppi accessi senza una reale necessità, e questo mette a serio rischio sia i pazienti in attesa che gli operatori sanitari, in questo periodo di emergenza sanitaria Covid. È necessario dunque che ogni cittadino assuma un comportamento responsabile sull’ utilizzo del Pronto Soccorso.

Chiediamo a tutti i cittadini del territorio belicino, di rivolgersi al Pronto Soccorso di Castelvetrano solo ed esclusivamente per motivi importanti, solo per emergenze ed urgenze.

Utilizzare il Pronto Soccorso, solo per problemi non risolvibili dal proprio medico di famiglia.

In presenza di sintomi sospetti al Covid:

– febbre e tosse.

– dolori muscolari diffusi.

– alterazione del gusto e dell’ olfatto.

Bisogna contattare telefonicamente il proprio medico di famiglia, non bisogna assolutamente andare in Pronto Soccorso e nemmeno dal medico curante.

