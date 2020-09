Trapani solidale, donato un pulmino per disabili

Non si sono tirati indietro – nonostante le difficoltà economiche correlate all’emergenza sanitaria – gli imprenditori della città di Trapani che hanno voluto sposare il Progetto Mobilità Garantita della PMG.

E’ anche grazie a loro che, venerdì mattina in Piazza del Municipio, è stato consegnato il secondo mezzo per il trasporto di disabili all’associazione Solidalmente, che a Trapani- grazie ad un folto gruppo di professionisti e alla promozione di attività di vario genere- sta contribuendo non poco a migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità tutelandone la diversità e promuovendone l’integrazione sociale. Un obiettivo che coincide con quello della PMG, e che è promosso con grande sensibilità e attenzione dalla responsabile provinciale Laura Croce. “Consentire alle persone di muoversi- spiega- e quindi di partecipare attivamente alla vita della società, soddisfa il fondamentale bisogno umano di contatti e relazioni, colma il divario tra le persone”. “Le …









