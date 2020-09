Trapani, salvato un bambino che rischiava di annegare 

Tragedia sfiorata nelle acque di Torre di Ligny, a Trapani.

Un bambino ha rischiato di annegare nel tentativo di recuperare un pallone finito in mare. Il piccolo si è spinto verso il largo. Giunto in un punto dove non toccava più ha iniziato ad annaspare. La scena però non è passata inosservata ad un bagnante, Carlo Giugno di 53 anni, marittimo. L’uomo si è subito tuffato, riuscendo a riportare a riva il bambino che se l’e’ cavata soltanto con molta paura, prendendosi poi una bella sgridata da parte della mamma che non si era accorta di nulla .











Leggi la notizia completa