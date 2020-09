Spiagge siciliane al top per Vanity Fair. Ai primi tre posti quelle trapanesi

San Vito Lo Capo, Riserva dello Zingaro, Scopello, sono le tre spiagge della provincia di Trapani ai primi tre posti e tra le preferite dalla rivista Vanity Fair che ha dedicato un reportage sulle spiagge siciliane.

Una classifica di venti spiagge che vede in testa, come detto, le tre perle della provincia di Trapani.

Il mare dell’isola, anno dopo anno, fa sempre più breccia nel cuore dei visitatori e la celebre rivista ha deciso di dedicare un articolo a 20 spiagge da sogno. Spiagge da sogno e calette tranquille, strapiombi inaspettati dal mare limpido e angoli paradisiaci dove il mare diventa color Tiffany e le barche sembrano sospese nell’acqua. La Sicilia regala un mare indimenticabile, sempre diverso come è nella natura di questa isola-mondo, ricchissima di storia e di territori differenti, ma sempre stupefacente”.

Il tour è fatto di mare limpido e paesaggi mozzafiato. Le scelte ricadono su località …









Leggi la notizia completa