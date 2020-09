Salta la condotta idrica a Fornara. Mezza Marsala senza acqua

Un’altra clamorosa rottura nella rete idrica a Marsala.

Ieri pomeriggio è praticamente esplosa la condotta principale che passa da contrada Fornara, nel versante sud, facendo saltare il manto stradale e riversando tutta l’acqua che trasportava sulla strada. Inevitabili i disagi nell’approvvigionamento idrico per gli abitanti del centro urbano, della via Trapani e per una parte della zona lidi Sud.

Nello specifico il danno ha interessato la conduttura che porta l’acqua dai pozzi di Sinubio alla centrale di smistamento di piazza Caprera. Tecnici e operai del servizio idrico integrato sono intervenuti e il personale di una ditta specializzata nella riparazione è già all’opera per porre rimedio a questa nuova rottura nella rete di adduzione principale dell’acqua che serve buona parte del territorio. L’obiettivo è quello di limitare al massimo il disagio per la popolazione servita dalla condotta principale. Il servizio idrico integrato ha intanto predisposto un …









Leggi la notizia completa