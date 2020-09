Regione Siciliana, stop alla quarantena per chi rientra da Croazia, Grecia, Malta o Spagna

È stata firmata stamane una nuova ordinanza del Governatore siciliano Nello Musumeci. Con il nuovo documento la Regione annulla l’obbligo della quarantena per chi rientra da Croazia, Grecia, Malta o Spagna. Resteranno in vigore le misure del Ministro della Salute che regolano l’ingresso nel territorio nazionale per chi arriva dai paesi considerati a rischio. In sostanza chi entra in Sicilia da Croazia, Grecia, Malta o Spagna, deve sottoporsi al tampone rinofaringeo per accertare o meno il contagio da Sars-Cov-2.

