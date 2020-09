PD Partanna interviene sul depotenziamento dell’Ospedale di Castelvetrano

È di questi giorni la notizia del ricollocamento, presso altra struttura, della dottoressa Giarraputo Giuseppa responsabile del reparto di Pediatria di Castelvetrano, nonché del primario chirurgo dottor Aurelio Cangemi.

Il tutto si aggiunge alla già avvenuta disarticolazione del reparto di Ortopedia, a seguito del trasferimento di medici a Marsala e Trapani, e l’attribuzione del primariato del reparto di Terapia Intensiva a Mazara del Vallo.

Decisioni prese in attuazione del vigente Piano Territoriale Sanitario regionale. Piano approvato dall’attuale maggioranza politica di centro-destra ed eseguito dall’attuale governo regionale attraverso l’Assessore alla Sanità Razza e il responsabile dell’Asp di Trapani Damiani (nominato dallo stesso governo a fine 2018).

Una chiara scelta di azione politica che non sta tenendo conto delle 9000 firme raccolte dai comitati civici dei cittadini e delle esigenze del territorio.

Una scelta politica che in meno di due anni sta stravolgendo e mortificando il piano della rete …









