Pasticcio a Gibellina. Sutera unico candidato sindaco. Escluso Biondo

Il 4 e 5 ottobre si voterà anche a Gibellina, il 9 settembre sono state presentate 2 liste, una “Continuiamo insieme” del candidato sindaco Salvatore Sutera, l’altra “Gibellina C’è” di Salvatore Biondo sindaco.

Ieri la commissione elettorale ha appurato delle irregolarità proprio nella seconda lista, si tratta delle firme relative all’accettazione della candidatura al consiglio comunale per tale Zummo Rocco, raccolte oltre i termini previsti. Per tale motivo la lista è stata ricusata ed esclusa dalla competizione.

Resta in campo solo il sindaco uscente, Sutera, che a questo punto dovrà ottenere un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti ed il numero dei votanti non dovrà essere inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, pena la nullità dell’elezione.

In caso di vittoria tutti i candidati in lista per il consiglio comunale saranno eletti.











