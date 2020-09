Partanna. Covid 19: “Cambia Partanna” e le manifestazioni pubbliche nella città belicina

« In questo momento, in cui il numero di contagi in provincia di Trapani e nella nostra Partanna raggiunge livelli mai toccati dall’inizio dell’emergenza Covid, è quanto mai opportuno fare alcune doverose valutazioni.

Mentre molti comuni della provincia provano a contenere la diffusione del virus cancellando o rinviando tutti gli eventi che possono essere causa di assembramenti, e mentre gli sforzi di tutti sono concentrati sulla ripresa delle attività didattiche in presenza in condizioni di sicurezza, a Partanna il mondo va al rovescio.

Mentre a giugno, con i contagi in fase calante, l’appuntamento mensile della Fiera del Bestiame veniva cancellato in quanto di difficile gestione, ad oggi, con una situazione epidemiologica molto più complessa, la data di domani, 13 settembre, è confermata.

Come se non bastasse apprendiamo che nei prossimi giorni presso il Teatro Provinciale di Contrada Montagna si svolgeranno diverse manifestazioni aperte al pubblico, con artisti di richiamo.

