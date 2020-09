Partanna, al via la rassegna Artemusicultura 2020 e la XIV rassega culturale Castello Grifeo

Anche quest’anno prenderà il via la rassegna Artemusicultura 2020 e la XIV rassega culturale Castello Grifeo che rispetto agli anni precedenti si svolgerà in un periodo ulteriormente destagionalizzato onde poter consentire, agli operatori del settore turistico regionale e a quelli commerciali del territorio, di poter contare su un offerta destagionalizzata che possa garantire agli stessi operatori e non solo di contare sulle attività programmate quale concreto aiuto e sostegno per la ripresa economica che quest’anno ha visto il settore particolarmente in sofferenza e per certi versi in ginocchio a seguito dell’emergenza sanitaria e del prolungato lockdown, riprendendo lo spirito e l’indirizzo dell’Assessorato Regionale al Turismo che ha inserito l’iniziativa della Città Belicina tra quelle ad alta rilevanza turistica.

Il clou delle manifestazioni, infatti, partirà nel mese di settembre e la rassegna si prolungherà fino al mese di dicembre con un variegato programma appositamente varato dalla …









Leggi la notizia completa