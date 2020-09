Palermo. Domattina evacuazione totale delle persone e animali, per disinnesco ordigno bellico : la mappa delle vie interessate

REDAZIONE – Al fine di consentire le operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico inesploso, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuto nell’area del Porto di Palermo, il sindaco Leoluca Orlando ha emanato nei giorni scorsi un’ordinanza con la quale ha disposto per domani, 13 Settembre 2020 – dalle ore 6,00 alle ore 9,00 e fino al termine delle operazioni – l’evacuazione totale “delle persone e animali” in un raggio di 400 metri dalla bomba.

Le strade interessate sono le seguenti:1. Via Crispi F.sco dal 90 al 290;

2. Piazza della Pace dal 1 al 13

3. Via collegio di Maria al Borgo intero tratto

4. Via Archimede dal 2 al 80 e dal 1 al 65

5. Via della Cera intero tratto

6. Vicolo del Celso intero tratto

7. Via del Commercio intero tratto

8. Via delle Prigioni intero tratto

9. Via Conte Ruggero dal 2 al 74 e dal 1 al 91

10. Vicolo Morici intero tratto

11. Via Dalia dal 2 al 78/b e dal 1 al 85

12. Piazza Vittorio Strazzeri intero tratto

13. Via Ettore Ximenes dal 2 al 40 …









Leggi la notizia completa