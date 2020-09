Mazara, al Collegio dei Gesuiti lo spettacolo marionettistico dedicato a don Pino Puglisi

Domenica 13 settembre, ore 21,30, al Collegio dei Gesuiti di Mazara, lo spettacolo marionettistico “Padre Pino Puglisi. Un prete contro la mafia”. L’Evento organizzato, in occasione del 27° anniversario del martirio di don Pino Puglisi, dall’associazione “Libera la solidarietà” di Mazara del Vallo e dal Coordinamento provinciale trapanese di “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale mazarese.

Lo spettacolo è stato realizzato dall’Opera dei Pupi Antimafia, compagnia marionettistica popolare siciliana fondata nel 2001 dal maestro puparo Angelo Sicilia.

Durante l’evento sarà effettuata una raccolta fondi, tramite offerte libere, da destinare alla Fondazione “Nueva Vida” (guidata dalla laica missionaria comboniana Susana Veloz) per sostenere alcune situazioni di bisogno nell’Arcidiocesi di Guayaquil in Ecuador, nazione messa in ginocchio in questi mesi dalla pandemia da Covid-19.

Sulla scia di un filone narrativo ormai noto della Compagnia Marionettistica popolare siciliana, lo spettacolo narra la vicenda di Padre Pino Puglisi, parroco palermitano che …









