Marsala, nuova aggressione a sfondo razziale. Sgomento del partito di Rifondazione Comunista

Ancora violenze a sfondo razziale a Marsala. Nella tarda sera di sabato scorso, alcuni ragazzi di origine straniera sono stati aggrediti con brutale violenza da un branco di reduci della movida notturna. I giovani sono stati inseguiti per le vie del centro e una delle loro compagne, in gravidanza, è stata persino colpita da una sedia. Solamente l’intervento della Polizia ha scongiurato conseguenze peggiori. E’ l’ennesimo caso dall’inizio di questa estate che vede vittime gli stranieri presenti sul territorio e, come ribadito più volte, Rifondazione si oppone con decisione a ogni forma di violenza nei confronti degli ultimi, dei più deboli.

Come militanti e cittadini ci interroghiamo sulle cause sociali che hanno contribuito a generare questa ondata di violenze, ma certi graffiti che abbondano sui muri della nostra città indicano perfettamente le responsabilità politiche di chi, con il proprio agire, fomenta l'odio per il diverso. Noi …









