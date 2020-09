Marsala, aperte le iscrizioni per il servizio scuolabus

L’Istituzione comunale “Marsala Schola” rende noto che sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico (scuolabus) per l’A.S. 2020-2021.

A causa dell’emergenza sanitaria in corso, la capienza massima consentita non può superare l’80 per cento dei posti omologati.

Le Famiglie degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado che intendono usufruire del servizio scuolabus devono inviare la richiesta

ad una delle seguenti mail:

– marsalaschola@comune.marsala.tp.it

– istituzionecomunalemarsalaschola@gigapec.it

Il modello-richiesta è scaricabile dal sito www.marsalaschola.it.









