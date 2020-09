Giallo di Caronia, continuano sensa sosta le indagini 

Continuano le indagini per capire come sono morti mamma Viviana e il piccolo Gioele, trovati morti nelle campagne di Caronia.

Il giallo si aggroviglia proprio qui: dopo l’incidente che li ha visti protagonisti, mamma e figlio, cosa è accaduto? Il piccolo è stato ucciso? E’ morto durante il sinistro? E’ entrato in scena un terzo soggetto?

L’ipotesi dell’incidente come chiave del giallo. Sul parabrezza della Opel Corsa di Viviana Parisi infatti ci sono adesso due strisce di carta, lì i poliziotti della Scientifica di Catania hanno trovato delle piccole impronte, probabilmente quelle di Gioele. Sono il segno che il bambino è stato scaraventato dal seggiolino sul parabrezza? Oppure, solo il segno di un ultimo gioco? Il sopralluogo effettuato non ha fatto emergere tracce di sangue, ma le impronte potrebbero essere comunque l’indizio che è accaduto qualcosa di grave nell’auto, prima della fuga di Viviana nel bosco. Si ipotizza un impatto …









