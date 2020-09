Emergenza Covid a Salemi. Chiesto un consiglio comunale urgente

Il consigliere comunale di opposizione Francesco Giuseppe Crimi ha chiesto la convocazione urgente del Consiglio Comunale di Salemi.

La richiesta e’ stata avanzata al Sindaco Domenico Venuti e al Presidente del Consiglio Lorenzo Cascio, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria causata dalla diffusione di nuovi focolai del covid-19 in provincia di Trapani.

Tra i quali, uno dei più importati, per l’elevata incidenza della curva dei contagi, sta risultando essere quello di Salemi, con le inevitabili ripercussioni sulla popolazione e sulle attività economiche.

Alla luce dei dati forniti dall’ASP di Trapani, fino alla data odierna e secondo i modelli della statistica, il numero dei contagi potrebbe decisamente aumentare nei prossimi giorni.

“Le ripercussioni negative sull’intera comunità Salemitana”, sostiene Crimi nella sua interpellanza, “anzitutto sotto il profilo della sicurezza fisica della popolazione, ma anche sotto l’aspetto economico delle attività commerciali e non, presenti sul territorio saranno inevitabili”.

