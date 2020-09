Emergenza coronavirus: aumentano i posti di terapia intensiva in provincia di Trapani 

La fase pandemica da Covid-19 ha allertato tutte le Asp della Sicilia.

Nella giornata del 10 settembre si è tenuta una riunione organizzativa che ha diviso le aree territoriali in bacini, la provincia di Trapani è accorpata con Palermo, Ragusa con Siracusa, Enna con Catania, Caltanissetta con Agrigento, Messina.

La nuova programmazione prevede l’istituzione di reparti Covid indipendenti e autonomi dagli altri reparti, l’aumento dei posti letto laddove la curva dei contagi continui a crescere.

Per il bacino Palermo-Trapani ci saranno ci saranno 72 posti in terapia intensiva, 44 in sub intensiva.

Presso l’ospedale di Mazara del Vallo entro pochi giorni saranno attivati 8 posti letto in malattie infettive e 6 posti letto in terapia intensiva.









Leggi la notizia completa