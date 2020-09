Coronavirus, morta una donna di Salemi, il marito è ricoverato: comunicato fb del sindaco

Una donna di Salemi è morta a causa del Coronavirus. Si tratta di un’anziana, contagiata nei giorni scorsi e poi ricoverata, assieme al marito, anch’egli positivo e in ospedale.

Lo ha comunicato il sindaco di Salemi Domenico Venuti. A Salemi, ricordiamo, dove, a fine agosto è scoppiato il nuovo focolaio di Coronavirus al ristorante “La Giummara”, si è arrivati a quota 41 persone, tra le quali la donna che non ce l’ha fatta. Qui il post del sindaco su facebook:

“Ho appena ricevuto la triste notizia della scomparsa di una delle persone contagiate nei giorni scorsi dal coronavirus. Si tratta di una persona in età avanzata, che era stata ricoverata in ospedale nei giorni scorsi e che purtroppo non ce l’ha fatta. Una notizia che ci rattrista profondamente: ci stringiamo idealmente in un forte abbraccio alla famiglia e al marito della signora, anche lui ricoverato ma in …









Leggi la notizia completa