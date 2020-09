Coronavirus, 195 positivi nel trapanese. Salemi e Trapani le più contagiate con 41 casi entrambe

In provincia di Trapani continuano ad aumentare i casi di Coronavirus. Sono 195 le persone positive. Il dato è stato comunicato dall’Azienda Sanitaria Provinciale.

I contagi nelle ultime settimane, in particolare dal 29 di agosto, sono aumentati in maniera consistente a causa del focolaio salemitano del ristorante – bar “La Giummara”, luogo frequantato da tante persone provenienti da diversi comuni della provincia. Trapani e Salemi sono le città della provincia con il maggior numero di contagi, 41 entrambe. Seguono Alcamo e Marsala, con 18 positivi.

Salemi – E proprio a Salemi c’è stato un aumento significativo dei positivi. Sono 15 quelli registrati nella giornata di ieri, che hanno portato il totale delle persone infette dal Covid-19 a 41 (potete leggere qui). Lo ha comunicato l’Asp con il suo report giornliero sull’epidemia in provincia di Trapani, ma lo ha fatto anche il primo cittadino salemitano Domenico Venuti che ha rivolto un nuovo appello ai suoi concittadini. Qui …









