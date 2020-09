«Con l’Italia, per l’Italia», Lamborghini sceglie Trapani per la propria campagna promozionale

Il territorio siciliano e trapanese a fare da cornice a lanci di nuovi spot aziendali. Trapani continua a essere scelta come terra di promozione. L’hinterland, con le sue bellezze naturali, è stato scelto di recente dalla Lamborghini, la nota azienda italiana produttrice di automobili di lusso ma acquisita dal 1998 da Audi. Ad essere immortalato il modello della Urus, SUV lussuoso della casa automobilistica.

Gli scatti sono del fotografo di fama internazionale, Stefano Guindani che conta, tra le altre, collaborazioni con Donatella Versace e Samsung. Dalle saline a Corso Vittorio Emanuele fino a Torre di Ligny, Guindani con i propri scatti ha ripercorso «una destinazione incredibile, ricca di storia, natura, profumi e colori».

