Castelvetrano. Si scaglia contro i Carabinieri intervenuti per sedare una rissa: In manette pregiudicato nigeriano 29enne

REDAZIONE – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Castelvetrano, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto con l’accusa di resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali e danneggiamento, CHUKWU John, cittadino nigeriano cl.91, già gravato da precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale.

Durante la notte tra giovedì e venerdì 11 settembre 2020, i militari hanno effettuato un intervento, con la collaborazione del personale del locale Commissariato della Polizia di Stato, in Castelvetrano alla via Castelfilardo, per sedare una lite scaturita per futili motivi tra un giovane nigeriano, rivelatosi in evidente stato di ebbrezza alcolica, ed alcuni suoi connazionali.

L’uomo, nonostante i ripetuti inviti a mantenere la calma, alla vista delle Forze di Polizia, è andato in escandescenza e, dopo aver raccolto da terra alcuni pezzi di legno, ha minacciato e colpito ripetutamente gli operanti agli arti nel tentativo di guadagnare la fuga.

