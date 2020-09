Castelvetrano, è morta Gabriella Firenze. Madre di 5 figli, aveva 38 anni

Castelvetrano addolorata e commossa per scomparsa di Gabriella Firenze, una giovane e battagliera mamma di ben cinque figli, che è morta a soli 38 anni per una malattia che in pochi mesi non le ha lasciato scampo.

Gabriella si era trasferita da alcuni anni in Germania per lavoro. Lì si è ammalata qualche mese fa. Appena sono state riaperte le frontiere, dopo il lockdown, è tornata a Castelvetrano, dove ha vissuto le sue ultime settimane.

Per le sue cure era stata lanciata anche una raccolta fondi. “Voglio ricordarti sempre così .. GRANDE GUERRIERA.. la mia piccola tempesta .. mi mancherai tantissimo .. la mamma ti avrà già accolta tra le sue braccia.. e insieme veglierete su di noi tutti …” scrive la cognata Rosy Milazzo.











