 Castellammare, ultimato il restauro della chiesa delle anime sante del Purgatorio

Inaugurato questo pomeriggio a Castellammare alla presenza del vescovo Fragnelli la Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio, edifico storico, chiuso da anni.

Dopo il restauro conservativo, torna ad essere fruibile la chiesa delle Anime Sante del Purgatorio, chiusa da decenni. La chiesetta sarà inaugurata sabato 12 settembre, alle ore 18, alla presenza delle autorità cittadine e del vescovo di Trapani, Pietro Maria Fragnelli. Prevista una ristretta e breve cerimonia, al fine di garantire le misure di contenimento del Covid-19.

Quella delle Anime sante del Purgatorio è tra le più antiche chiese cittadine e nel primo ventennio del 1700 è stata temporaneamente, per circa dieci anni, la chiesa madre di Castellammare, nel momento in cui l’odierna chiesa Madre veniva costruita.

Conosciuta in città con l’abbreviativo “Purgatorio” o anche “Santa Lucia” a motivo della diffusa devozione alla Santa siciliana, l’antica chiesa si trova in pieno centro storico, nella zona pedonale di corso Garibaldi, ed il …









Leggi la notizia completa