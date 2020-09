Capaci, poliziotti salvano un ragazzo che ha un malore 

Un ragazzo che sta male, in mezzo al traffico. I genitori disperati. I poliziotti che “volano” sul traffico e lo salvano. E’ accaduto a Capaci.

I due poliziotti hanno prima scortato la famiglia in ospedale, e poi hanno preso in braccio il giovane, portandolo ai medici, che gli hanno poi salvato la vita.

Tutto è accaduto nei pressi dello svincolo di Capaci, con i due poliziotti che hanno notato i passeggeri dell’auto in colonna che chiedevano aiuto.

E da lì, con la regia della sala operativa, li hanno scortati fino all’ospedale Cervello. Una volta arrivati lì hanno portato il giovane direttamente tra le braccia del personale sanitario: era in corso un infarto. Adesso, grazie alle cure tempestive, il giovane è fuori pericolo. I genitori, in una lettera indirizzata alla Polizia Stradale hanno voluto voluto ringraziare gli “angeli in divisa”.









