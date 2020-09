AI GENITORI DEGLI ALUNNI

dell’Istituto Comprensivo “Pirandello – S. G. Bosco” – Campobello di Mazara

Si comunica che le attività didattiche avranno inizio il 24 settembre 2020 secondo il seguente prospetto:

24 SETTEMBRE 2020 – ORE 08,30 – 11,30;

Alunni di anni 3 Scuola Infanzia;

Classi Prime Scuola Primaria;

Classi Prime Scuola Secondaria I° Grado;

Tutte le classi prime di scuola primaria saranno ubicate al plesso “Livatino” di via Guerrazzi.

25 SETTEMBRE 2020

tutte le classi con il seguente orario:

plesso S. G. Bosco

ore 08,00 – 11,00 classi 2 E – 3 E – 4 E – 5 E

ore 11,30 – 14,30 classi 2 F – 3 F – 4 F – 5 F

plesso E. De Amicis

ore 08,00 – 11,00 classi 2 E – 3 E – 4 E – 5 E

ore 11,30 – 14,30 classi 2 F – 3 F – 4 F – 5 F

plesso Livatino

ore 08,00 – 11,00 classi 1 E S.G. Bosco – 1 F – 1 G – 1 E De Amicis

ore 11,30 – 14,30 classi 3 E – 4 E – 5 E

plesso Pirandello

ore 08,00 – 11,00 classi 1 A – 2 A – 3 A – 1 B – 2 B – 3 B

ore 11,30 – 14,30 classi 1 C – 2 C – 3 C – 1 D – 2 D – 3 D – 2 E

tutti i plessi della scuola dell’infanzia

ore 08,30 – 11,30

Seguirà comunicazione successiva per l’ …









