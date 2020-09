[Campionato Italiano Velocità Montagna] Armi affilate per la 59^ Alghero – Scala Piccada

Scatta alle 10 di domani, domenica 13 settembre, la gara sarda dell’Automobile Club Sassari 4° round di Campionato Italiano Velocità Montagna. Sui 5,1 Km Merli ha prenotato la pole ma Faggioli è pronto all’affondo. Degasperi – Cubeda è duello ma attenzione a Fazzino Caruso e Lombardi.

Le due manche di ricognizione della 59^ Alghero – Scala Piccada hanno ulteriormente alzato a tensione e l’attesa per le sfide che vivranno la fase clou nella due gare di domani, domenica 13 settembre, quando alle 10 il Direttore di Gara Fabrizio Fondacci darà il via a gara 1. Una mattinata iniziata sotto la pioggia, che ha gradualmente lasciato spazio al sereno ed al sole che ha accompagnato poi entrambe le manche. Christian Merli su Osella FA 30 EVO Zytek LRM di gruppo E2SC, è stato il miglior interprete del tracciato ora portato a 5.100 metri dopo la modifica della vigilia, con il tempo di 2’17”46 ottenuto in 2^ manche. Il trentino di Vimotorsport, …









