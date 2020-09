[Amministrative 2020] Candidato sindaco Gaspare Passanante: Programma elettorale

Lista “Insieme per Campobello” Passanante Sindaco

Elezioni Amministrative – Campobello di Mazara del 4/5 Ottobre 2020

PROGRAMMA

Abbiamo l’ambizione, con questa lista che la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica alimenti la nascita di nuova passione per la politica intesa come virtù pubblica che riesca a vincere le tante forme di indifferenza e contestualmente modelli cittadini consapevoli. Noi desideriamo riportare i cittadini e, soprattutto, i giovani ad avere passione politica, fiducia nelle istituzioni e ad impegnarsi per una società più giusta, a misura d’uomo e dell’ambiente in cui vive. E’ sinceramente molto forte il desiderio da parte nostra che il Comune diventi un normale habitat per il cittadino rispetto alla visione fredda e istituzionale che se ne fa prevalentemente nella visione più generale. Sappiamo bene che ci attende un lavoro difficile e faticoso nell’amministrazione pubblica locale. Per tale impegno, ci poniamo al servizio di tutti i cittadini e del …









