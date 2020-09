[Amministrative 2020] Campobello. Ufficiali le liste di tutti i candidati

Terminati gli adempimenti per l’accettazione delle liste a sostegno dei candidati sindaci alle amministrative di Campobello di Mazara. Sono 3 liste in campo a sostegno di 3 candidati sindaci.

Parte ufficialmente così la campagna elettorale di queste Amministrative 2020 nella cittadina belicina. . Corsa a tre per la fascia di primo cittadino: A candidarsi sono l’uscente Giuseppe Castiglione (Democrazia e Libertà), l’ex magistrato (oggi avvocato) Antonio Ingroia (Cambiamo Campobello) e Gaspare Passanante (Insieme per Campobello), attuale consigliere comunale e già difensore civico del Comune.

Di seguito la lista dei candidati per l’elezione diretta di 16 consiglieri comunali che avrà luogo domenica 4 e lunedi 5 ottobre 2020.









