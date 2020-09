Alcamo. Va in ospedale ma aveva il Coronavirus. 9 in quarantena, donna rischia la denuncia

Era stata al ristorante La Giummara, aveva fatto il tampone, ma non ha dichiarato il contrario all’ospedale di Alcamo, dove si era recata per una visita. Risultato: 3 medici e 6 tra operatori e infermieri in quarantena.

In più rischia adesso una denuncia la donna 53enne di Alcamo poi risultata positiva al tampone per il Coronavirus.

La donna si era recata all’ospedale San Vito e Santo Spirito per delle visite e ha sottoscritto una certificazione in cui dichiarava di non aver frequentato La Giummara e di non aver avuto contatti con persone positive. Una dichiarazione falsa, perchè poi è arrivato l’esito del suo tampone: positivo. Poi la donna ha ritrattato e ha ammesso non solo che era stata alla Giummara ma anche che aveva fatto il tampone di cui aspettava l’esito e che si trovava in isolamento fiduciario.

I 3 medici e i 6 tra OSS e infermieri dell'ospedale che hanno avuto a che









