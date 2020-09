Aeronautica di Trapani. Cambio al comando del 18° Gruppo Caccia 

Si è svolta, presso uno degli hangar del 37° Stormo, la cerimonia di passaggio di consegne al Comando del 18° Gruppo Caccia Intercettori.

L’evento, presieduto dal Colonnello Moris Ghiadoni, Comandante di Stormo, ha visto la partecipazione di una rappresentanza del personale in forza al glorioso Gruppo Caccia, mentre tra gli ospiti, nel rispetto delle restrizioni imposte dallo stato di emergenza in atto, erano presenti solo i parenti più stretti dei due Ufficiali in avvicendamento e i Comandanti delle diverse articolazioni dello Stormo.

Nel discorso di commiato, il Tenente Colonnello Gianluigi Colucci, Comandante uscente, dopo aver dato lettura dell’ordine del giorno, si è rivolto per un’ultima volta al proprio personale schierato dicendo: “vorrei che questa giornata non celebrasse solo un cambio di comando tra due ufficiali, ma che fosse capace di esaltare e consacrare agli occhi di tutti, le vostre vittorie, i successi che avete raggiunto in questi anni, lavorando …









