[Volley] Europeo U18 maschile: Italia-Polonia vale la finale continentale

Cresce l’attesa a Lecce per le semifinali del Campionato Europeo under 18 maschile che domani vedranno in campo Bulgaria-Repubblica Ceca (ore 17) e alle ore 20 gli azzurrini di Vincenzo Fanizza contro la Polonia.

Anche a Marsicovetere domani si svolgeranno due incontri: le semifinali 5°-8° posto Belgio – Bielorussia (ore 17) e Germania – Turchia (ore 20), con in palio gli ultimi due posti per il Campionato Mondiale under 19 del 2021.

Rispetto al Campionato Europeo under 17 dello scorso anno, l’Italia (5a classificata) è l’unica nuova qualificata alle semifinali, mentre Bulgaria, Polonia e Rep. Ceca si sono classificate rispettivamente seconda, terza e quarta. La Francia, vincitrice del torneo, ha dovuto rinunciare all’Europeo U18 a causa della pandemia legata al Covid-19.

Nella fase a gironi l’Italia ha mostrato costanti segnali di crescita, dopo la bella rimonta contro la Turchia, infatti, è arrivata la convincente affermazione sul Belgio e poi il ko contro la Bulgaria, avversaria …









Leggi la notizia completa