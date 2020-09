Violenza sessuale sulla figlia, il poliziotto arrestato è in servizio al commissariato di Alcamo

Avrebbe abusato della figlia – oggi ventenne – fin da quando la ragazza era minorenne, il poliziotto, in servizio al commissariato di Alcamo, arrestato per violenza sessuale ed ora in carcere (ne abbiamo parlato qui).

L’ultimo abuso sabato scorso. L’agente, arrestato in esecuzione di una ordinanza del Gip di Trapani, davanti al Pm Francesca Urbano si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ad inchiodarlo anche alcune chat. Nei messaggi l’indagato avrebbe chiesto alla ragazza di inviargli foto delle parti intime, costringendola anche a lasciare il fidanzato.

Stanca di subire violenze alla fine la vittima ha denunciato il padre ai carabinieri dopo che un collega del genitore a cui la ragazza si era rivolta la aveva esortata a lasciar perdere. Lunedì scorso il poliziotto è stato arrestato a conclusione di una indagine coordinata anche dal procuratore aggiunto di Trapani Maurizio Agnello









