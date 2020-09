Un’appassionata mitezza. A mio padre

Oggi è il decimo anniversario della morte di Michele Perriera, lo ricordiamo con un testo di Giuditta Perriera. Il nostro speciale, che ha indagato la figura e la produzione del drammaturgo palermitano, proseguirà fino a domani.

di Giuditta Perriera

Com’è difficile scrivere di un padre. Se penso a un padre penso all’origine del mio cammino. Se mi rivolgessi alla madre direi subito e prontamente: ti voglio bene. Il cordone che ci lega a loro dalla nascita ci permette qualsiasi confidenza. Ma un padre… Un padre, lo conosci solo durante la strada della tua vita. Si insinua piano piano e da lontano. E’ come il picco di una montagna a cui aspiri di arrivare. Lassù, in cima, si trova l’orizzonte della tua vita e raggiungerlo a volte sembra un’impresa. E’ il primo uomo di cui ci si innamora ed è anche l’unico che non si smetterà …









Leggi la notizia completa