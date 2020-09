Tributi non pagati, nuovo ravvedimento operoso a Castelvetrano

Il Comune di Castelvetrano avvisa i contribuenti che è stata avviata una nuova procedura di ravvedimento operoso con la quale è possibile sanare la propria situazione debitoria per tutti i tributi Comunali, versando l’imposta, anche in ritardo, con sanzioni ridotte e interessi minimi. Con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 (D.L. 124/2019, convertito con Legge 157/2019) viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l’anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali.

Quindi oltre che con il normale ravvedimento operoso, adesso è possibile effettuare versamenti per imposte dopo un anno (e fino a due anni) con una sanzione pari al 4,29% (1/7 della sanzione) e dopo due anni con una sanzione del 5% (1/6 della sanzione).

Si sottolinea la convenienza per il contribuente di avvalersi del RAVVEDIMENTO, purché in assenza di Accertamento notificato, in quanto la sanzione prevista per omesso o tardivo versamento in caso di notifica dell’avviso …









